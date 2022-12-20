Kenya Savunma Bakanı Duale'den İslam düşmanlığına sert tepki: Başörtülülerle sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin

Citizen televizyonunun haberine göre, Duale, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, ülkedeki başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığa değinerek, "Eğer, başörtülü kızlarımız, eşlerimiz ve kardeşlerimizle bir sorununuz varsa ve Kenya'da yaşıyorsanız o zaman bu ülkeyi terk etmeniz daha iyi olacaktır çünkü onlar başörtüsü takmaya devam edecek." diye konuştu.

Duale ayrıca, hükümetin Müslüman kültürüne her yönüyle saygı duyacağını da söyledi.

Kenya'da Yargıtay, 2016 yılında kilise sponsorlu okullarda öğrencilere uygulanan başörtüsü yasağını iptal etmişti. Ancak bu karardan 3 yıl sonra yeni bir mahkeme kararı alınarak her okulun kendi kıyafet yönetmeliğini uygulayabileceğine karar verilmişti.

Karar, ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda olan Müslümanların tepkisine yol açmıştı.

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OYNAT 00:54 Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtülü divan üyesinin konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması sonrası salonda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk ettiler.



Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bazı avukatlar salonu terk etti. Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, 'Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum.' dedi.



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