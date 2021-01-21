Kıbrıs'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 55,68 KM olarak açıklandı.

Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.