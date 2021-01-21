Dünya Kıbrısta korkutan deprem
AVRUPA

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının saat 17.27'de Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Büyük panik yaşanırken, sarsıntı Hatay ve Mersin çevresinde de hissedildi.

Haber Merkezi AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 55,68 KM olarak açıklandı.

  • Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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