Kimliği belirlenemeyen bir kişi giriş yapmaya çalıştı: Parlamento'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Wellington Caddesi, Bank Caddesi ile Sussex Drive, trafiğe kapatıldı.
Kanada Parlamentosu'ndaki güvenlik güçleri, kimliği belirlenemeyen bir kişinin Doğu Blok bölümüne izinsiz giriş yapmasının ardından parlamento binası ve çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Başkent Ottawa'da bulunan Kanada Parlamentosu'nda konuşlu güvenlik güçleri, kimliği belirlenemeyen bir kişinin Doğu Blok bölümüne izinsiz giriş yapmasının ardından parlamento binası ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırılırken bölge tahliye edildi. Wellington Caddesi, Bank Caddesi ile Sussex Drive, trafiğe kapatıldı. Yetkililer, durumu yakından izlemeye devam ediyor.
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