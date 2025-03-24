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Kanada erken seçime gidiyor

Kanada erken seçime gidiyor

04:0024/03/2025, Monday
G: 24/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı. "Kanadalılardan Başkan Trump'la başa çıkmak ve herkes için işe yarayan yeni bir Kanada ekonomisi inşa etmek için güçlü ve olumlu bir yetki istiyorum" diyen Carney, hayatlarının en önemli kriziyle karşı karşıya olduklarını belirterek ülkede bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD'nin "en büyük müşterisi" olduklarını, bu nedenle tarifelerle başlayan "ticaret savaşını" kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Joly, "ABD'nin en büyük müşterisiyiz. Çin, Japonya, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha çok Amerika'dan satın alıyoruz" ifadelerini kullandı. Joly, tarifelerin ve artan fiyatların Kanadalılar için bir öncelik olduğunu kaydederek ABD ile Kanada'nın ekonomilerinin "iç içe olduğunu" belirtti.



#Kanada
#Seçim
#ABD

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