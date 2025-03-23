ABD’den Netanyahu’ya eleştiri: Esirleri değil savaş istiyor

ABD’li yetkililer, işgalci İsrail’in Gazze’de işlediği vahşetlere olan desteklerini sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da eleştiriler yöneltmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ve ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamasının ardından ABD tarafının ateşkese dönüş için yürüttüğü müzakereler hakkında bilgi verdi. Bruce, ateşkese geri dönülmesi konusunda zorluklar yaşadıklarını belirterek, “Tabii ki müttefikimiz İsrail’i destekliyoruz ancak şuanda temel yoğunlaşma noktamız ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların girişidir” dedi.

KAMUOYUNUN AKSİNE HAREKET EDİYOR

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff ise duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas’ın silahlı olarak Gazze’yi kontrol etmesini kabul etmeyeceklerini vurgularken, Netanyahu’ya eleştiri yönelterek, “Esirlerden çok savaşmakla ilgileniyor. Biz diplomatik yollarla da esirlerin kurtarılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Witkoff, İsrail’in saldırılarına başlamasına rağmen şuanda Hamas ile müzakere halinde olduklarına değindiği açıklamasında, “İsrail saldırılarını azaltmak ya da bu çatışmayı çözmek için müzakere halindeyiz” dedi. İsrail kamuoyunun Hamas tarafından 7 Ekim 2023’te kaçırılarak Gazze’ye götürülen esirlerin kurtarılmasını istediğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bunun aksine hareket ettiğini dile getiren Witkoff, “Netanyahu esirlerden çok savaşmayı istiyor. Mümkünse esirleri geri almayı elbette istiyor ancak bunu sadece askeri baskıyla yapabileceğine inanıyor. Netanyahu doğru olanı yapıyor ancak bu yaptığı esirlerin serbest bırakılmasını isteyen kamuoyunun aksine bir tutum” dedi.

GAZZE İÇİN YENİ ÖNERİ

Ateşkes için yapılan müzakerelerin seyrine de değinen Witkoff, “Umarım yakında ateşkese ulaşacağız” derken, ABD tarafının Arap Birliği’nin son toplantısında yeni bir teklif sunduğunu ancak Hamas’ın bunu reddederek saldırıların yeniden başlamasının önünü açtığını iddia etti. Witkoff, ABD’nin silahlı bir Hamas’ı Gazze’de kabul etmeyeceğini ifade ettiği açıklamasında, Gazze’de gerçek seçimlerin yapılması gerektiğini ve İsrail’e yönelik uzun vadede 7 Ekim’dekine benzer bir saldırının olmaması için bir güvenlik gücünün konuşlandırılmasını istediklerini kaydetti. Ateşkese geri dönmek için umutlarını olduğunu aktaran Witkoff, “Bu çatışmanın sona erdirilmesinin tek yolunun herkesin razı olacağı şekilde 7 Ekim’de yaşananların tekrarlanmayacağı bir düzleme geçiştir” diye konuştu.

HAMAS’IN TAVRI

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin Witkoff’un bahsettiği müzakerelerde Hamas’ın sonuca ulaşmaktan kaçındığını iddia etti. Gazetenin iddiasına karşı bir yalanlama açıklaması yayınlayan Hamas ise Witkoff’un yeni teklifi dahil her türlü çözüm teklifini arabulucu taraflar ile birlikte değerlendirdiklerini ve müzakerelerin tam merkezinde bulunduklarını bildirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın sonlanması için yalnızca bütün esirlerin takas yoluyla serbest kalacağı ve İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekileceği bir zeminde önerilerin uygulanabileceğinin altı çizildi. İsrail, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamında, Hamas’ın ilk aşamada 33 esiri serbest bırakmasına karşılık Gazze’den tamamen çekilmesini ön gören ikinci aşamayı uygulamayı kabul etmiş ancak 18 Mart’ta bu anlaşmayı bozarak Gazze’ye yönelik yeni bir katliam başlatmıştı.

Üç Avrupa ülkesinden ateşkes çağrısı

E3 olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa, yayınladıkları ortak bildiride, Gazze'de derhal ateşkese geri dönülmesi, İsrail'in uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermesi ve yardım akışına derhal izin vermesi çağrısı yaptı. Tüm tarafların ateşkesin tam olarak uygulanması için müzakereler davet edildiği açıklamada, "Sivil kayıplar karşısında dehşete düşmüş durumdayız ve derhal ateşkese geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) personellerini hedef alan İsrail saldırıları hakkında da geniş kapsamlı uluslararası soruşturma talep edildi.











