Güneyden ve kuzeyden saldırı: İsrail tankları Beyt Lahiya ve Refah’ta

Gazze’de ateşkesle ara verdiği vahşi soykırım hamlesini 18 Mart’ta yeniden başlatan işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, kuzeyden ve güneyden kara saldırısını başlattı. İsrail ordusu tarafından önceki gün yapılan açıklamada, kara saldırılarının başladığı ve İsrail ordusunun yeniden Netzarim Koridoru’na yerleştiği ilan edilmişti. Dün ise Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine giren İsrail’e ait zırhlı araçlar, ateşkes öncesi uzun süre saldırılar yürüterek yerle bir ettiği bölgeye gelişigüzel bombardımanlar düzenledi. Güneydeki Mısır sınırında yer alan Philadelpi Koridoru’nda konuşlu İsrail kuvvetleri de harekete geçerken Refah bölgesine giriş yapan işgal güçleri, burada bir operasyon yürüttüğünü bildirdi.

TÜRK DOSTLUK HASTANESİNİ HAVAYA UÇURDULAR

Gazze’nin kuzeyinde daha önce yerle bir ettiği bölgelerde saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, burada bulunan ve Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanenin Hamas tarafından "askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddia edildi. İsrail ordusu, buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek hastanenin "etkisiz hale getirildiğini" belirtti. Hastanenin, İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Yerel kaynaklar, hastane ve yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin havaya uçurulduğunu doğruladı.

HAVADAN VE KARADAN BOMBARDIMAN

Gazze’nin güneyindeki Refah’ta da ilerleyen İsrail kuvvetlerine havadan destek veren savaş uçakları, Tel el-Sultan bölgesi ile Şabura Mahallesi’ne yönelik yoğun bombardımanlar düzenliyor. Eş zamanlı olarak Han Yunus doğusundaki Abasan Şarkiye bölgesine yoğun top ateşi saldırıları düzenlendiği aktarıldı. Kuzeyde de hava saldırılarının yoğunlaştığı ifade edilirken savaş uçaklarının özellikle Beyt Lahiya’yı hedef aldığı kaydedildi. Gazze’nin doğusundaki El-Tuffah mahallesine düzenlenen bombardımanda da bazı sivillerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

19 GÜNDÜR YARDIM GİRMİYOR

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardımların girişini engellemeye devam etmesiyle birlikte bölgede açlık krizi tehlikesi her geçen gün büyüyor. Konuya dair bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Sam Rose, mart ayının başından beri Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediğine, yaklaşık 19 gündür sahada bu durumun yaşandığına dikkati çekerek, "Bu, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediği en uzun dönem" dedi. Gazzelilerde tekrar korku hissinin başladığını ifade eden Rose, BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışanlarının da tehlike altında olduğunu söyledi. Rose, "Ateşkesin sürdüğü 6 haftada, önceki 6 aydan daha fazla yardım malzemesini Gazze'ye getirebildik" bilgisini paylaştı.

Ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun salı günü sabaha karşı başlattığı saldırılarda 400’ü aşkın sivilin öldürülmesinden sonra çarşamba günü nispeten daha sakin bir gün geçmişti. Gazze’deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, perşembe günü saldırılar yeniden yoğunlaşırken toplamda 100 sivilin öldüğü tespit edildi. Bununla birlikte 18 Mart’tan beri süren saldırılarda kayıt altına alınan ölü sayısı 200’ü çocuk 591’e, yaralı sayısı ise 1042’ye ulaştı.















