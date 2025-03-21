İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'yi 'ilhak' tehdidi: Talimat verdim

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail, ilhak tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse, orduya ek bölgeleri ele geçirme, nüfusu tahliye etme ve İsrail topluluklarının ve askerlerin korunması için Gazze çevresindeki güvenlik bölgesini genişletme talimatı verdim" dedi.





Tehditlerini sürdüren Katz, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, o kadar çok toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail'e ilhak edilecek" ifadesini kullandı.



