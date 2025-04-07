Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen 100'e yakın kişi anıldı.
Anma töreni, başkent Bişkek'teki halkın mücadelesini simgeleyen 7 metre yüksekliğindeki siyah beyaz anıtın önünde gerçekleştirildi.
Törene, Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Mirbek Mambetaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aybek Cunuşaliyev katıldı.
Katılımcılar, anıta çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Baysalov, buradaki konuşmasında, "Bu yıl 7 Nisan olaylarının 15. yıl dönümünü anıyoruz. Bu tarih devletimizin tarihinde sonsuza dek yer etmiştir. Halkımız adalet için, iktidarın şeffaflığı için, özgürlüğü için mücadele etti." dedi.
Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayların sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin muhalefetin yandaşlarına açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.
Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.