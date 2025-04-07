Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Törene, Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Mirbek Mambetaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aybek Cunuşaliyev katıldı.

Katılımcılar, anıta çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Baysalov, buradaki konuşmasında, "Bu yıl 7 Nisan olaylarının 15. yıl dönümünü anıyoruz. Bu tarih devletimizin tarihinde sonsuza dek yer etmiştir. Halkımız adalet için, iktidarın şeffaflığı için, özgürlüğü için mücadele etti." dedi.