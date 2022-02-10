KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Halil Falyalı cinayetini aydınlatacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı TV programında gündeme ilişkin sorularu yanıtladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Türkiye'nin de desteğiyle kurulan bu teşkilat KKTC'nin bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Merhum Adnan Menderes Özel Harp Dairesini görevlendirip örtülü ödenekten destek vermiştir. Mukavamet değil efsanevi bir direnişle KKTC’nin var oluşuna katkı vermiş son derece kutsal kadim bir kuruluştur.

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Son derece kadim bir kuruluştur. 1960 yılına kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük hizmetler vermiştir. 1960 anlaşmalarıyla Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi oluyor.

"TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır"

1974'e kadar buradaki varlığımızı sürdürmemize, o zor günlerde varlığımızı sürdürmemizde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın çok büyük katkıları olmuştur.

Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin kuruluşunda görev alan kutsal bir kuruluştur.

Bu konuları bilmeden, TMT'ye söylenen sözler bizi üzer. TMT şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Türk halkının korunmasında büyük bir mücadele vermiştir. Tarihi doğru aktarmak lazım, TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır.

Halil Falyalı cinayeti

Ersin Tatar, cinayetle ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Tüm yetkililerle toplantı yaptım. KKTC'nin her türlü imkanıyla burada bulunan Barış Güçleri Komutanı ile ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle bu cinayet açığa çıkarılacaktır. KKTC'de bir düzen vardır. Burada bir devlet vardır. Teşkilatları var. Güvenlik birimlerine talimat verdim. Gereken yapılacaktır. Halil Falyalı olayı üzücü bir olay. Acı bir olay. KKTC'de herkes herkesi tanır. Bu olay halkımızda üzüntü yaratmıştır. Falyalı ve şoförüne Allah'tan rahmet diliyorum."

Zanlıların kaçış yolu

Halil Falyalı cinayeti sonrası zanlıların Ada'dan deniz yoluyla kaçtıkları iddiasına yönelik ise Tatar, "İlgili görevlilerimizle işbirliğiyle hareket ediyoruz. Teknolojiyle araştırmalar devam ediyor. Ayrıntıları bilmiyorum. Ama şunu CNN TÜRK ekranlarında duyurmak istiyorum. Burası bir Türk devletidir. Burayı yönetmek için yüksek çaba sarf ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bize yardımlarını yapmakta." dedi.

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