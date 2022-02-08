KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "istikrarlı hükümet" vurgusu

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı'nın Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Tatar, en erken zamanda uyumlu bir hükümetin oluşması için yapılacak çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önemini dile getirdi.

Anayasa uyarınca hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na verdiğini kaydeden Tatar, 23 Ocak erken genel seçiminin ardından yaptığı istişarelerde bu görevi Sucuoğlu'na vereceği yönünde bir kanaat oluştuğunu söyledi.

Tatar, tüm milletvekillerini tebrik ederek, halkın iradesiyle ortaya çıkan yeni dönemde nisap sorunu yaşanmadan, sağlıklı çalışmalarla KKTC'nin iyi yönetilmesi ve iyi hizmetler sunulması temennisinde bulundu.

Uyum içerisinde çalışmanın önemine değinen Tatar, uluslararası alanda Türkiye'nin tam desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğini öngören yeni siyaseti, meclis aritmetiğine bakıldığında çoğunluğun desteklemesinin de anlamlı olduğunu kaydetti.

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Kabine içerisindeki uyumun, alınan kararlarda birlik ve beraberliğin önemini de dile getiren Tatar, "Nisap sorunu olmadan, uyum içinde çalışacak, en az dört, beş yıl sürecek istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir. Her şey KKTC içindir." dedi.

Sucuoğlu'ndan Tatar'ın Kıbrıs politikasına destek

Sucuoğlu ise salgın dolayısıyla tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların olduğunu dile getirerek, ana vatan Türkiye'nin de katkılarıyla, halkın sıkıntıları en az hissedeceği yeni sektörel açılım ve yatırımlarla ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Tatar'ın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı UBP olarak yüzde yüz desteklediklerini de ifade eden Sucuoğlu, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra bugün milletvekillerinden oluşan 6 kişilik bir komite oluşturacaklarını ve siyasi partilerden randevu alarak görüşmelere başlayacakları belirtti.

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Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

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