KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

"Türkiye’de depremlerin Hatay'a kadar gelmesi, ileride bu depremlerin burada da olabileceği yönünde uzman görüşleri var. Bunu herkesin bilmesi lazım. BM ile bunu da paylaştım. Biz, son iki haftadır burada her gün depremi konuşuyoruz. Kıbrıs, bir deprem bölgesindedir. Belki şiddetli bir deprem olmaz ama netice itibarıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nda, bu küçük Ada'da, böylesi bir işbirliğinin olabilmesinin fevkalade önemli olduğunu BM'ye aktardım."