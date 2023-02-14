Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, depremzedeler için KKTC'den Türkiye'ye 82 tır yardım gönderildiğini ve 13 milyon TL'lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nu ziyaret eden, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.