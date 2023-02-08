KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor

"Çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, yaralarımız bir an önce sarılsın. Bizim için Kıbrıs, Türkiye fark etmiyor. Tek milletiz, acılarımız ortak. Spor müsabakası için KKTC'den Adıyaman'a gelen lise düzeyindeki 35 öğrenci depremde yıkılan İsias Otel'de konaklıyordu. Şu an gördüğünüz enkazın altındalar. Henüz kendilerine ulaşabilmiş değiliz. Şu an için çocuklarımızın hiçbirine ulaşamadık. İlk gün öğretmen ve çocuklarımızdan 4'üne ulaştık ama diğerleri enkazda, çalışmalar sürüyor."