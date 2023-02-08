KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor

|
Adıyaman
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve içerisinde spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerin de bulunduğu Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında çalışmalar devam ediyor.
KKTC'den gelen Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, gazetecilere, çok büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Atalay, şunları kaydetti:
Ülkesinden de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de deprem bölgesine geldiğini hatırlatan Atalay, profesyonel 40'a yakın ekibin olay yerinde çalıştığını dile getirdi.
Atalay, KKTC'den gelen ekiplerin 1'i çocuk 4 kişiyi kurtardığını sözlerine ekledi.