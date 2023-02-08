|
Gündem

KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve içerisinde spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) spor müsabakaları için gelen lise düzeyinde 35 öğrencinin de bulunduğu Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında çalışmalar devam ediyor.

09:52 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Adıyaman

Adıyaman

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve içerisinde spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerin de bulunduğu Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında çalışmalar devam ediyor.


KKTC'den gelen Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, gazetecilere, çok büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Atalay, şunları kaydetti:

  • "Çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, yaralarımız bir an önce sarılsın. Bizim için Kıbrıs, Türkiye fark etmiyor. Tek milletiz, acılarımız ortak. Spor müsabakası için KKTC'den Adıyaman'a gelen lise düzeyindeki 35 öğrenci depremde yıkılan İsias Otel'de konaklıyordu. Şu an gördüğünüz enkazın altındalar. Henüz kendilerine ulaşabilmiş değiliz. Şu an için çocuklarımızın hiçbirine ulaşamadık. İlk gün öğretmen ve çocuklarımızdan 4'üne ulaştık ama diğerleri enkazda, çalışmalar sürüyor."

Ülkesinden de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de deprem bölgesine geldiğini hatırlatan Atalay, profesyonel 40'a yakın ekibin olay yerinde çalıştığını dile getirdi.


Atalay, KKTC'den gelen ekiplerin 1'i çocuk 4 kişiyi kurtardığını sözlerine ekledi.



#DEPREM
#KKTC
#Kahramanmaraş
8 dakika önce
default-profile-img
KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor
Beş katlı binanın enkazından sağ kurtarıldı
Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri: İşte depremde yıkımı büyüten sebepler
Ankara’da nerede kan bağışı yapılıyor? İşte Kızılay kan bağış yerleri
Ordu’da yangın felaketi: 1’i bebek 2 çocuk öldü, 4 yaralı
Dursun Özbek: "Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.