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KKTC'de Türkiye'deki depremlerin ardından yedi günlük ulusal yas

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

23:08 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Resmi devlet televizyonu BRT'den halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye'nin acısını paylaşmak ve KKTC'nin dayanışmasını göstermek amacıyla bugünden haftaya pazartesine kadar ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Tatar'ın açıklamasının ardından KKTC'deki resmi kurum ve kuruluşlar ile özel iş yerlerinde bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan depremler nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde bu hafta yapılacak oturumlar, mecliste temsil edilen ve grubu bulunan tüm partilerin mutabakatı ile ertelendi.


#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
#KKTC
#ulusal yas
1 saat önce
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KKTC'de Türkiye'deki depremlerin ardından yedi günlük ulusal yas
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