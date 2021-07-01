Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir"
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre’de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da yaptığı açıklamalarda "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" ifadelerini kullandı.

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