Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Karakas'ta görüştü

Maduro, görüşmenin ardından açıklamasında, Petro ile "geniş kapsamlı ve çok verimli" bir toplantı yaptıkları belirterek, "Ülkelerimiz için birçok alanda olumlu sonuçlar vermeye devam edecek net bir ortak çalışma yolumuz var. Yaşasın Kolombiya ve Venezuela birliği" ifadesini kullandı.

Venezuela'yı son 3 ayda ikinci kez ziyaret eden Petro da Twitter hesabından toplantının ortak bildirisini paylaştı.

Bildiride, "ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde gözden geçirildikten sonra, her iki devlet başkanı da çeşitli anlaşmalara vardı. Barış görüşmelerinin garantör ülkesi olarak Venezuela, Kolombiya hükümetinin kesinti olmaksızın ve tam barışı sürdürme hedefinde desteklemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Doğrudan sınır ötesi yatırımlarının kolaylaştırılacağı ve teknoloji transferinin de teşvik edileceği kaydedilen bildiride, "İki ülkenin karşılıklı anlaşmalarının müzakere edilmesinde toplu, üretken ve sürdürülebilir kalkınma zincirlerinin desteklenmesi önemlidir. Aynı zamanda devlet başkanları, tüm sınır kapılarının mal ve yolcu taşımacılığına açılması için bölgesel ve yerel makamlara gerekli talimatı vermeyi kabul etti." denildi.

REKLAM

Her iki ülkeden teknik ekiplerin ikili ticareti düzenleyen "Ekonomik Tamamlanma Çerçeve Anlaşması"nın" gözden geçirilmesi için en geç 27 Ocak'ta yeniden toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Petro, 2 Kasım 2022'de 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

REKLAM

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.

Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan "Tienditas Köprüsü" 2 Ocak'ta törenle hizmete açılmıştı.

DÜNYA Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazon'un korunmasını ele aldı