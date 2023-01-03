Dünya Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazonun korunmasını ele aldı
AMERİKA

Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazon'un korunmasını ele aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında, Amazon ormanlarının geleceğini de içeren bir konuşma geçti. Yemin töreninin ardından bir araya gelen mevkidaşların gündeminde 'Amazon bölgesi ve temiz enerji' vardı.

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Haber Merkezi AA
Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazonun korunmasını ele aldı
Arşiv

Kolombiya devlet başkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, iki liderin iki ülke ilişkilerini ele almasının yanı sıra Amazon'daki ormansızlaştırmaya karşı alınacak önlemleri masaya yatırdığını bildirdi.

Silva ile görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Petro, "Amazon ormanlarını insanlık lehine kurtarmak için büyük bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Amerika kıtasının temiz enerji kaynaklarının daha yapıcı kullanılmasına ilişkin Silva ile bunu konuştuğunu belirten Petro, Brezilya'nın aynı zamanda Kolombiya'daki barışın garantörü olduğunu söyledi.

Bir önceki Devlet Başkanı aşrı sağcı Jair Bolsonaro döneminde ormansızlaşmanın hat safhaya ulaştığı Amazonda, Silva'nın bölge ülkelerinin de katılımıyla Amazon zirvesi düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Silva 1 Ocak'ta parlamentoda yemin etmişti.

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