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Dünya

Kolombiya iki vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü bildirdi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki Kolombiya vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşındaki çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

09:42 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarında sürdürülen savaşta 2 Kolombiyalının yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Ölen Kolombiyalıların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktaran Bakanlık, "Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliği, Ukrayna'daki çatışmalarda iki yurttaşımızın ölüm haberini bize bildirdi." ifadesine yer verdi.

Bakanlık, ölen Kolombiyalıların geçen yıl aralıktan bu yana 49. Piyade Taburunda Ukrayna'da görev yaptığını ve 18 Ocak'ta hayatını kaybettiklerini belirtti.

Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.


#Kolombiya
#Ukrayna Rusya savaşı
#iki vatandaş
23 dakika önce
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Kolombiya iki vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü bildirdi
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