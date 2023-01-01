Kolombiya'da ateşkese uymayan 30 asker köylülerce alıkonuldu

Noticial Caracol'a konuşan Meta Valisi Juan Guillermo Zuluaga, askerlerin ikili ateşkesi bozmadığını rutin devriye görevini yaptığını belirterek, "Yaptıkları normal görevler Cumhurbaşkanının kararnamesini ihlali anlamına gelmiyor. Bölge askerden arınmış bir yer değil, kamu gücünün orada bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.