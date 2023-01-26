|
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ukrayna'ya kötü haber: Rus silahlarının verilmesini reddetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin ellerindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya gönderme önerisini kabul etmediklerini söyledi.

09:23 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Petro, ABD'nin kendisinden Kolombiya'nın elinde bulunan ve kullanmadığı Rus yapımı silahları Ukrayna'ya hibe etme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.


Petro, "Geçmiş yıllarda Kolombiya ülke içindeki ihtiyaçları için Rus savaş malzemeleri ve helikopter satın aldı.


O malzemeler orada, bakım sorunları var ve artık parçalarını değiştirmek imkansız. ABD'den bazı kişilerle yaptığım sohbette, bana bu malzemelerin bakım problemlerini çözebileceklerini sonrasında ise Ukrayna'ya göndereceklerini belirttiler." dedi.

ABD'nin önerisini reddettiklerini söyleyen Petro, "Uluslararası alanda Anayasamız bize barışı savunmamız gerektiğini anlatıyor, Ukrayna'da savaşın sürmesi için Rus silahlarını teslim etmeyeceğiz, bu malzemeler hurda olarak kalsın." ifadesini kullandı.

Petro, savaşın sona ermesi için diyalogdan yana olduklarını kaydederek kimsenin tarafında olmadıklarını yalnızca barışın yanında olduklarını ifade etti.








#ABD
#Devlet Başkanı Gustavo Petro
#Kolombiya
#Rus silahları
#Ukrayna
42 dakika önce
default-profile-img
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ukrayna'ya kötü haber: Rus silahlarının verilmesini reddetti
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Tesla beklentileri aştı: Rekor kar açıkladı
Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.