Dünya Kolombiyada iki silahlı grup arasında çatışma 10 kişi öldü
AMERİKA

Kolombiya'da iki silahlı grup arasında çatışma: 10 kişi öldü

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Kolombiyada iki silahlı grup arasında çatışma: 10 kişi öldü
Foto/arşiv

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi.

Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü.

Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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