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Dünya

Kolombiya'da yangınlar kontrolden çıktı: Uluslararası yardım talep edecekler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin çeşitli bölgelerinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle "uluslararası yardım" talebinde bulunacaklarını duyurdu.

08:06 - 25/01/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petro, X sosyal medya hesabından, orman yangınları ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.


Ülkenin onlarca yerinde yangınların söndürülmesi için hava kuvvetlerinin tüm ekipmanlarını kullandığını belirten Petro, "Ancak Meteoroloji Enstitüsünün öngörüsüne göre şubat ayının tamamı ile mart ayının bir kısmında yüksek sıcaklığın devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle uluslararası yardım protokollerinin etkinleştirilmesi için talimat verdim." ifadesini kullandı.


Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad da açıklamasında, El Nino etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcakların orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

Ülke genelinde başta başkent Bogota olmak üzere 883 kasabada orman yangınlarının devam ettiğini dile getiren Muhamad, 582 kasabada kırmızı alarm ilan ettiklerini duyurdu.


Bogota'nın ünlü turizm tepesi Monserrate, ziyaretçilere kapatıldı


Bogota Belediye Başkanı Fernando Carlos Galan da orman yangınları nedeniyle Monserrate tepesini tedbir amaçlı ziyaretçi girişine kapattıklarını kaydetti.


Bogota'nın tepelerinde aktif olan orman yangınlarının yüzde 82'sini kontrol altına aldıklarını söyleyen Galan, itfaiyenin ve helikopterlerin yangınlara karşı mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.




#El Nino
#orman yangını
#Susana Muhamad
#uluslararası yardım
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