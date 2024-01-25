Kolombiya'da yangınlar kontrolden çıktı: Uluslararası yardım talep edecekler

Ülkenin onlarca yerinde yangınların söndürülmesi için hava kuvvetlerinin tüm ekipmanlarını kullandığını belirten Petro, "Ancak Meteoroloji Enstitüsünün öngörüsüne göre şubat ayının tamamı ile mart ayının bir kısmında yüksek sıcaklığın devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle uluslararası yardım protokollerinin etkinleştirilmesi için talimat verdim." ifadesini kullandı.