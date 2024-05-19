Kralı Selman tedavi altına alındı: Suudi Arabistan alarma geçti

The Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad ziyaretinin ayrıntılarını kaleme aldığı haberinde dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. İddiaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi. Selman'ın sabah gerçekleşen görüşmede, toplantı başlar başlamaz Blinken'dan Gazze kuşatmasını ve her türlü askeri operasyonunun sona erdirilmesini talep ettiği belirtildi.