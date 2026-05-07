Kremlin'de dikkat çeken karar: 8-9 Mayıs’ta ateşkes uygulanacak

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimaliyle ilgili, “Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri sürdürmeye açık. Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki ara buluculuğuna değer veriyor ve bunun devam etmesini umuyor. Amerikan müzakereciler, belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli. Bu, ABD'nin doğrudan yer aldığı bir süreç” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) konusunda da açıklama yapan Peskov, “AB ülkeleri kıtada büyük çatışma ve gerilimi tırmandırma yönünde çalışıyor, bu onların sorumluluğu. Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ülkemize yönelik bu yaklaşım kabul edilemez” diye konuştu.