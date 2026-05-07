Kremlin'de dikkat çeken karar: 8-9 Mayıs’ta ateşkes uygulanacak

16:297/05/2026, الخميس
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri sürdürmeye açık. Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki ara buluculuğuna değer veriyor ve bunun devam etmesini umuyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin özel askeri bölgesinde 8-9 Mayıs günleri uygulanacağını söyleyen Peskov, Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Büyük Zafer Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliğini sağlamaya yönelik ek tedbirlerin alındığını bildirdi.

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimaliyle ilgili, “Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri sürdürmeye açık. Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki ara buluculuğuna değer veriyor ve bunun devam etmesini umuyor. Amerikan müzakereciler, belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli. Bu, ABD'nin doğrudan yer aldığı bir süreç” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) konusunda da açıklama yapan Peskov, “AB ülkeleri kıtada büyük çatışma ve gerilimi tırmandırma yönünde çalışıyor, bu onların sorumluluğu. Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ülkemize yönelik bu yaklaşım kabul edilemez” diye konuştu.


