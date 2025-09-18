Ukrayna Rusya'dan 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı: Kimlik tespiti işlemlerine başlanacak

Açıklamada, "1000 cenaze Ukrayna'ya getirildi ve Rus tarafının açıklamasına göre bu cenazeler Ukraynalı askerlere ait." ifadesi kullanıldı.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede gereken işlemlerin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin cenazelerin iadesine katkı sağladığı bildirildi.