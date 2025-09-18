Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Zelenski savaşın maliyetini açıkladı: Bu parayı bulmak zorundayız

Zelenski savaşın maliyetini açıkladı: Bu parayı bulmak zorundayız

00:2618/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu açıkladı. "‘A planı’ bu savaşı sonlandırmak" diyen Zelenski, "‘B planı’ ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk" diye konuştu.

Zelenski, Kiev’e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski toplantıda, "Partnerlerimizden, NATO’nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı için 2 milyar dolardan fazla yardım aldık. Ekim ayında ilave bir fon alacağız ve sanırım 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı.

NATO'nun öncülüğündeki PURL mekanizması çerçevesinde teslim alınacak ABD üretimi silahlara değinen Zelenski, "Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemi için füzeler bulunacak" dedi.

"Yıllık savaş maliyeti 120 milyar dolar"

Zelenski açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu da vurgulayarak, 2026 yılı için savunma bütçesi denkleştirmenin zorluğunun altını çizdi. Zelenski,
"Ukrayna’nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak, umarım bu savaşı bitireceğiz. ‘A planı’ bu savaşı sonlandırmak, ‘B planı’ ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk"
diye konuştu.

"Avrupa, Ukrayna'ya destekten vazgeçmeyecek"

AP Başkanı Metsola ise Rusya’nın saldırılarının şiddetini artırdığını söyleyerek, "Geçen hafta Kiev’deki hükümet binasını ve ABD delegasyonu binasını hedef aldılar. Ayrıca Rus insansız hava araçları, Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etti. Rus emperyalizmi ve saldırganlığının bedelini, masum insanlar, masum Ukraynalılar ödemeye devam ediyor. Fakat buradan vereceğim mesaj şu: Sizi Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği destekten asla vazgeçmeyeceği konusunda temin ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, Avrupa Birliği’nin (AB) ayrıca güçlü yaptırımlar yoluyla Rusya’nın savaş kabiliyetini zayıflatmaya devam edeceğini ve 19’uncu yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Metsola, AB’nin Rus petrolü kullanımına tamamen son vermeyi hedeflediğini de bildirdi.




#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de