Zelenski: Çin’i, Rusya üzerindeki nüfuzunu barış için kullanmasına ikna etmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin Avrupa'ya, Amerika'ya, Batı'ya inanmıyor. Bu yüzden savaş açıyor. Çin'e, İran'a, Kuzey Kore'ye inanıyor, bu ülkelerle stratejik anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Paranın herkesi yozlaştıracağına ve hoşgörü satın alacağına inanıyor. Planı hoşgörü satın almaya çalışmak ve savaşı sürdürmek” ifadelerini kullandı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hedefinin tüm Ukrayna’yı işgal etmek olduğunu söyleyen Zelenski, “Bazılarının düşündüğü gibi, toprak takası yapmak veya onunla ticareti yeniden başlatmak savaşı sona erdirmeyecek. Rusya’nın savaş makinesi ancak yakıtı bittiğinde duracak. Putin ancak kaynaklarının gerçekten tükendiğini hissettiğinde duracak” değerlendirmesinde bulundu.





Batı’nın tavrının önemine dikkat çeken Zelenski, “Rusya, Batı’nın savaşın devam etmesine izin vermeyeceğine inanmalıdır. Sadece Rusya’yı ikna etmek işe yaramayacaktır. Putin’in hedefi, Ukrayna’yı veya başka bir ülkeyi işgal etmek yerine, ekonomisini, sistemini ve tüm bu yıllar boyunca yaşadıklarını korumak olmalı. Bunun için de güçlü bir baskı uygulanması gerekmektedir” dedi.





Zelenski, hava sahası güvenliği konusunda da ortaklarına çağrıda bulunurak, “Ortaklarımıza, Rusya’yı hava terörünü durdurmaya zorlamanın bir yolunu sunuyoruz; birlikte hava sahasını güvence altına almak. Ukrayna’yı ve komşularımız Polonya ile Romanya’yı gökyüzündeki Rus tehditlerinden korumak. Avrupa ile entegre edilmiş ABD sistemleri ve uçakları ile Putin’in savaşını anlamsız hale getirebilir ve sona erdirmeye zorlayabiliriz” ifadelerini kullandı.





Çin’in rolüne de işaret eden Zelenski, “Çin’i, Rusya üzerindeki nüfuzunu barış için kullanmaya ikna etmenin bir yolunu bulmalıyız. Moskova, hammadde tedarikçisi ve siyasi bağımlısı olarak kendini Pekin’e bağlamıştır. Soru şu; Çin’i savaşsız bir yol izlemeye nasıl motive edebiliriz? Bu, Amerika, Avrupa ve G7’nin gücüne bağlı” dedi.





Zelenski, “Önemli bir konu, Rusya’nın izolasyonunun korunmasıdır. Yaptırımlar, gümrük vergileri ve Rus varlıklarına el konulması bu amaca hizmet eder. İlkeler siyaset, kültür ve sporda da geçerli olmalıdır. Putin’in paranın her şeyi ve herkesi satın alabileceği yönündeki iddiası başarısız olmalıdır” ifadelerini kullandı.





Destek veren ülkelere teşekkür eden Zelenski, “Bunu başarmamıza yardımcı olan, savunmamızı destekleyen herkese teşekkür ederim. Barış, ancak savaşın ortaya çıkardığı her soruya güçlü bir yanıt verirsek sağlanabilir. Birlikte, Putin’in hedeflerini değiştirmesini sağlayalım” sözleriyle açıklamasını tamamladı.







