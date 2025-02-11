Kunduzlar yedi yıldır bekleyen baraj projesini iki günde tamamladı

' Doğanın mühendisleri ' olarak anılan kunduzlar Çekya 'da duyanları hayrete düşüren bir olayı gerçekleştirdi.

Çekya'nın Brdy bölgesinde yetkililer, su kaynaklarını yönetmek için yeni bir baraj inşa etmeyi planlamış ancak yedi yıl süren bürokratik engeller nedeniyle proje hayata geçirilememişti.

Proje, yetkililerin inşaat izinlerini alamaması nedeniyle dururken ilginç bir olay yaşandı.

İnsanlar yapamadı kunduzlar iki günde bitirdi

Sekiz kunduz doğal mühendislik yetenekleri sayesinde yedi yılda yapılamayan projeyi iki günde bitirdi.

Hükümete 30 milyon Çek korunası (1 milyon avro - 45 milyon lira) tasarruf sağlayan kunduzların inşaatı tam da planlanan noktalarda gerçekleştirdiğini ve projenin temel amacına hizmet ettiği açıklandı.

"Onlarca yıl dayanıyor"

Yetkililer, kunduzların söz konusu projeyi herhangi bir dokümantasyon olmadan ve tamamen ücretsiz olarak inşa ettiklerini ifade ederken kunduzların yaptıkları yapıların onlarca yıl dayanabileceğine de dikkat çekildi.







