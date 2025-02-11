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Kunduzlar yedi yıldır bekleyen baraj projesini iki günde tamamladı

Kunduzlar yedi yıldır bekleyen baraj projesini iki günde tamamladı

22:1011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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Çekya'da hükümet, kunduzların iki günde tamamladığı baraj projesiyle 45 milyon lira tasarruf sağladı.
Çekya'da hükümet, kunduzların iki günde tamamladığı baraj projesiyle 45 milyon lira tasarruf sağladı.

Çekya'da tamamlanan 'baraj' projesi dünyayı hayrete düşürdü. Ülkenin Brdy bölgesinde yedi yıl süren bürokratik engeller nedeniyle yapılmak istenen baraj projesi hayata geçirilememişti. Ancak geçen sürede sekiz kunduzun, doğal mühendislik yetenekleri sayesinde projeyi iki günde tamamladığı; hükümete de 30 milyon Çek korunası (1 milyon avro - 45 milyon lira) tasarruf sağladıkları bildirildi.

'
Doğanın mühendisleri
' olarak anılan kunduzlar
Çekya
'da duyanları hayrete düşüren bir olayı gerçekleştirdi.

Çekya'nın Brdy bölgesinde yetkililer, su kaynaklarını yönetmek için yeni bir baraj inşa etmeyi planlamış ancak yedi yıl süren bürokratik engeller nedeniyle proje hayata geçirilememişti.

Proje, yetkililerin inşaat izinlerini alamaması nedeniyle dururken ilginç bir olay yaşandı.

İnsanlar yapamadı kunduzlar iki günde bitirdi

Sekiz
kunduz
doğal mühendislik yetenekleri sayesinde yedi yılda yapılamayan projeyi iki günde bitirdi.

Hükümete 30 milyon Çek korunası (1 milyon avro - 45 milyon lira) tasarruf sağlayan kunduzların inşaatı tam da planlanan noktalarda gerçekleştirdiğini ve projenin temel amacına hizmet ettiği açıklandı.

"Onlarca yıl dayanıyor"

Yetkililer, kunduzların söz konusu projeyi herhangi bir dokümantasyon olmadan ve tamamen ücretsiz olarak inşa ettiklerini ifade ederken kunduzların yaptıkları yapıların onlarca yıl dayanabileceğine de dikkat çekildi.



#Kunduz
#Baraj
#Çekya

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