Bayram öncesi provokasyon

Fanatik Yahudiler Kurban Bayramı öncesi Mescid-i Aksa’ya yeni bir baskın düzenledi. İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıldönümü olarak kabul ettikleri ve “Tişa BeAv” adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz’da Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısında bulunmuştu. Yahudi yerleşimciler dün önce Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na yürüdü. İsrail güçleri ise gösteri öncesi alanı boşaltıp burayı kapalı askeri bölge ilan etti.

MESCİDE GAZ BOMBASI

İsrail polisi koruması altındaki binden fazla fanatik Yahudi daha sonra Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. 1210 fanatik Yahudi, gruplar halinde Fas Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e baskın düzenledi. Avluda ayinler gerçekleştiren fanatik Yahudiler kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Kıble Mescidi’ne gaz bombası atan İsrail polisi Filistinlilere saldırıp birçoğunu gözaltına aldı. Aksa'nın Şam Kapısı etrafındaki gerginlik gece geç saatlere kadar devam etti.

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DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Filistin yönetimi baskın ve ihlalleri kınayıp Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının durması için uluslararası topluma “kesin ve net” tavır takınma çağrısında bulunuldu. Türk Dışişleri Bakanlığı da Kudüs’teki saldırı ve gözaltıları kınadı. Ramazan'da da Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar yapıldığı hatırlatılan açıklamada, İsrail hükümetinden provokatif eylemleri sonlandırması istendi.

İİT'DEN BMGK'YA ÇAĞRI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), fanatik Yahudilerin ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) baskınlar karşısında sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamalarını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez” dedi.

NORMALLEŞMEYE TEPKİ

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, Filistinlilerden Mescid-i Aksa’ya akın etmelerini, Eski Şehrin sokaklarında Kurban Bayramı namazına kadar nöbet tutmalarını istedi. İslami Cihad Hareketi Basın Sözcüsü Tarık es-Silmi ise “Siyonist düşman, Müslümanların kutsallarından birine yönelik saldırgan planlarını açık ederken, bazı ülkeler onunla normalleşme ve ilişki kurma konusunda ısrar ediyor” diye tepkisini dile getirdi.

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AB İŞGALCİYE SAYGI İSTEDİ

Avrupa Birliği (AB) Doğu Kudüs’teki olaylar nedeniyle taraflara sükunet çağrısında bulundu. AB’nin Filistin Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail makamları ile tüm tarafların dini ve kanaat önderleri, patlak veren bu olayların durdurulması ve sükunetin sağlanması için derhal harekete geçmelidir” denildi. Harem-i Şerif’te devam eden gerginlikten endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, “Kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir” ifadesi kullanıldı.

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DÜNYA Aksa’da yeni provokasyon: İsrailli fanatikler saldırı hazırlığında