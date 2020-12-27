Dünya Kuş izlerken 9 milyon TL değerinde servet buldu
AVRUPA

Kuş izlerken 9 milyon TL değerinde servet buldu

İngiltere'de bir kuş gözlemcisi kuşları izlerken 2 bin yıllık bir sandık buldu. Sandığın içinden 9 milyon tl değerinde servet çıktı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de bir kuş gözlemcisi hazine buldu.
İngiltere'de bir kuş gözlemcisi hazine buldu.

İngiltere'de bir kuş gözlemcisi, antik Kent dönemine ait hazine buldu.

Independent'ın haberine göre Treasure Hunting (Hazine Avclığı) isimli dergiye söyleşi veren ve adının gizli kalmasını isteyen kişi, hazineyi kuş gözlemlerken bulduğunu söyledi: "Akşam tarlada kuşları gözlemliyordum. Bir şahinle bir çift saksağanın dalaşını izledikten sonra zemine baktığımda sürülmüş toprağın içinde sıradışı bir şey gördüm.

Adam ilk başta altınları metal makine parçaları zannettiğini belirtti. Daha sonra eline alıp madeni parçaların kalınlık ve dokusunun farklı olduğunu hissettiğini aktardı: "Madeni parçaların parladığını fark ettim. Sonra da çok güzel bir Kelt altını bulduğumu anladım. Şaşkınlık içinde kalakaldım. Kısa süre sonra yaklaşık bir metre yakında başka bir altın daha gördüm. Bunun üzerine eve gidip metal detektörümü aldım."

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

İki alışveriş torbasına, tanesi yaklaşık 880 dolar (yaklaşık 6 bin 700 TL) eden bin 300 adet altın madeni para doldurup eve giden adam, daha sonra da yetkililere haber verdi. Hazinenin toplam değerinin 1 milyon 144 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon 700 bin TL) olduğu düşünülüyor.

Treasure Hunting editörü Julian Evans-Hart şunları söyledi: "Madeni paralar, numizmatik alanındaki akademik bilgimize önemli bir katkı sağlayacak. Altınların bulunduğu kutunun, Boudica'nın doğudaki seferlerinden kalma bir ‘ganimet sandığı' olması muhtemel."

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