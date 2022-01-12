Kuzey Kore bin kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denedi

Spor

Fenerbahçe'de kongre sesleri

Son 5 haftada tek galibiyet alan ve henüz 20. haftada şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe’de, kongre üyeleri ve taraftarlar olağanüstü genel kurul kararı alınmasını istiyor. Kongre üyelerinin seçim kararı aldırmak için imza toplamaya başladıkları, bunun için 6 bin delegenin noter onaylı imzasına ihtiyaç olduğu öğrenildi.