Hayat KKTCde canlı yayında davetsiz misafir Sunucunun çocuğu stüdyoda masanın üzerine çıktı
AKTÜEL

KKTC’de canlı yayında davetsiz misafir: Sunucunun çocuğu stüdyoda masanın üzerine çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler’in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali’nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
KKTC’de canlı yayında davetsiz misafir: Sunucunun çocuğu stüdyoda masanın üzerine çıktı
Program sunucusu Muazzez Gazihan’ın oğlu Fikri Ali’nin birden canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

KKTC’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu bir televizyon programına TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler konuk oldu. Gazihan’ın oğlu Fikri Ali’nin birden canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Gazihan, oğlu adına özür dilerken, Çeler ise sunucu Gazihan’a, “Özür dileme. Bu senin özür dilemeni gerektirecek bir durum değil” sözleriyle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında ortak sorunu paylaştıklarını ve bunun için imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

Kreş konusunda değinildi

TDP’nin manifestosunda bu öneriyi dile getirdiklerini belirten Çeler, “Bugün bu çocuğun, bırakacak güvenilir bir yer olmadığı için stüdyoda olması yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız çok önemli bir konuyu hatırlattı bize. Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde de bunu çok dile getirdim. Çocukların sahipsiz kalmaması, çalışanların gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakabileceği yerlerin olması gerekiyor. Devletin hem devlet çalışanlarına, hem de özel sektör çalışanlarına kreş imkanı sunması lazım. Lefkoşa Türk Belediyesi bunu başarıyor. Bugün gururumuz olan Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal devlet politikasını belediye hizmeti olarak yapıyor. Sosyal devlet politikasını ülke geneline yaymak hepimizin önceliği olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Birbirinden ilginç canlı yayın kazaları
TELEVİZYON
Birbirinden ilginç canlı yayın kazaları

Canlı yayında ilginç anlar: KADES ihbarı yapıldı, polis 3 dakikada stüdyoya geldi
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Bölgede uydu aracılığıyla ulusal yayın yapan televizyon kanalında gazeteci, yapımcı ve sunucu Nurbay Usta’nın hazırlayıp sunduğu ‘Müzik Pınarı’ programı stüdyosunda, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.
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Usta, şiddete uğrayan kadınların acil durumlarda kullanabilmeleri için geliştirilen KADES'in nasıl çalıştığını anlatmak için cep telefonuna uygulamayı kurdu. KADES’in önemine vurgu yapılan yayında sanatçı Solmaz Akgül de telefonuna kurduğu uygulamanın yardım butonuna bastı.
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Sinyal üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 dakikada adrese geldi. Ekipler, geldikleri adresin televizyon stüdyosu olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.
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Durumu polislere anlatan sunucu, amaçlarının uygulamayı tanıtıp, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Usta ve konuğu Akgül, açtıkları 'Irkçılığa, kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla ekiplere teşekkür edip, kolaylıklar diledi. Polis ekipleri de sunucu ve konuğuna teşekkür etti.
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Program, televizyon başındakilerin yanı sıra görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da beğeni toplayıp, ilgi gördü. Her türlü şiddete karşı olduklarını söyleyen Nurbay Usta, uygulamanın çok kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğine tanık olduklarını belirtti.
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Usta, “Kadınlar için hayati bir önem taşıyan programın uygulanmaya konulmasında emekleri olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri ile bölgede İl Emniyet Müdürlüğü’nün değerli polislerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Canlı yayında ilginç anlar: KADES ihbarı yapıldı, polis 3 dakikada stüdyoya geldi
Trabzon'da uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Müzik Pınarı' adlı programda, sunucu ve konuğu kadın sanatçı, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis harekete geçti. Stüdyoya 3 dakikalık sürede gelen polisler, şaşkınlık yaşadı. Amaçlarının uygulamanın tanıtımını olduğunu söyleyen sunucu ve konuğu, ekiplere teşekkür etti.


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