Dünya Kuzey Kore lideri Kim nükleer cephanelik kapasitesinin "katlanarak" artması çağrısında bulundu
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim nükleer cephanelik kapasitesinin "katlanarak" artması çağrısında bulundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yılda ülkesinin nükleer cephanelik kapasitesinin "katlanarak" artırılması ve yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim nükleer cephanelik kapasitesinin katlanarak artması çağrısında bulundu
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Yonhap'ın, Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, Kim, söz konusu mesajını, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin, Pyongyang'ın yeni yıl için ana politika yönergelerini belirlemek üzere düzenlenen genel kurul toplantısında iletti.

Kim, Güney Kore'nin "su götürmez düşman" haline geldiği bir durumda taktik nükleer silahların seri üretiminin önemini ve gerekliliğini vurgulayarak, ülkenin nükleer cephaneliğini "katlanarak" artırma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kim, ayrıca, ülkesinin askeri yeteneklerini "kararlı biçimde" güçlendirmek amacıyla yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirilmesi ve bir casus uydunun mümkün olduğunca erken yörüngeye yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

2020'den beri yıllık yeni yıl konuşması yapmayan Kim, bunun yerine ülkesinin yeni yıl için politika hedeflerine ilişkin mesajları yıl sonu parti toplantılarında veriyor.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
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Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
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