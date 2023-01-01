Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

PEKİ ABD RAKİPLERİNİN GERİSİNDE Mİ KALDI?Daily Mailde yer alan haberde, ABDli milletvekillerinin ABDnin rakiplerinin gerisinde kaldığ konsunda uyardığı söylenirken, bu füze denemesinin art arda üç güçlendirici motor denemesinde başarısız olduğu bu nedenle de operasyonel hale gelmesinin ertelendiği belirtildi.