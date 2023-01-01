Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.
Buna göre, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü.
Genelkurmay açıklamasında "Ordumuz, Kuzey Kore provokasyonlarına çok kuvvetli şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşunu koruyor." denildi.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.
Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.
Resmi Kyodo ajansı, Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında füze denemesi yapmasının alışılmadık olduğunu bildirdi.
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programının "istikrar bozucu etkilerine" dikkati çektiğini bildirdi.
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2022 yılının son gününde de kısa menzilli balistik füze denemeleri yaptığını açıklamıştı.
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Korenin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir. ifadesi yer aldı.
Japon Devlet Televizyonu NHKye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.
Yonhap ajansı, Kuzey Korede dün, eski lider Kim Jong-Ilin ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.
Öte yandan Güney Korede konuşlu ABD Kuvvetleri Kore (USFK) bünyesinde hafta içinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.
Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.
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Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD ve Rusya arasında hipersonik füze denemesi gerilimi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Putinin durdurulamaz dediği hipersonik füzesi Satan-2 için ikinci deneme emri vermesinin ardından ABD de harekete geçti.
Pentagondan yapılan açıklamada ABD Hava Kuvvetleri bir B-52 bombardıman uçağından sesten 5 kat daha hızlı olduğu belirtilen bir füze fırlatıldığı duyuruldu.
Hipersonik füzenin operasyonel testinin tamamlandığı dile getirilirken tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.
ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Cuma günü Kaliforniya kıyılarında B-52 stratejik bombardıman uçağından fırlatılan AGM-183A füzesinin ses hızının beş katı hipersonik hıza ulaştığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi için acil olarak emir vermişti.
PEKİ ABD RAKİPLERİNİN GERİSİNDE Mİ KALDI?Daily Mailde yer alan haberde, ABDli milletvekillerinin ABDnin rakiplerinin gerisinde kaldığ konsunda uyardığı söylenirken, bu füze denemesinin art arda üç güçlendirici motor denemesinde başarısız olduğu bu nedenle de operasyonel hale gelmesinin ertelendiği belirtildi.
ABD askeri yetkililerine dayandırılan haberde, Rusyanın Ukraynada hipersonik füzeler ateşlediği, Çinin de hipersonik silahlar denediği ileri sürüldü.
Öte yandan, ABDnin Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte çalıştığı ifade edildi.
2021de Çin, Dünya etrafında dönebilen hipersonik bir füzeyi test etmişti.Rusya ise Ukraynada şimdiye kadar iki kez hipersonik füze kullandığını açıkladı.
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde hipersonik Satan-2 hipersonik füzesinin ikinci denemesi için acil emri vermesinin ardından ABD'de harekete geçti. Savaş gemilerindeki silah kapasitesini artıran ABD'nin son hamlesi gerilimi iyice tırmandıracak türden.