Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sirte için geri sayım Operasyon için hazırlıklar son aşamada
ORTADOĞU

Libya ordusu, stratejik öneme haiz Sirte ve Cufra’ya operasyon için son hazırlıklarına hız verdi

Sirte için geri sayım: Operasyon için hazırlıklar son aşamada

Libya’da Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter işgali altındaki stratejik sahil kenti Sirte ve stratejik hava üssüne ev sahipliği yapa Cufra’ya operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Sirte’nin kurtarılması Libya’daki tüm denklemi değiştirecek.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’da terörist Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerine operasyon için hazırlıklara hız verildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu, Sirte savaşına hazırlık için bölgeye asker ve zırhlı araç sevkiyatını sürdürdü. Sirte ve Cufra operasyon odasının komutanı yaptığı açıklamada Hafter milislerine karşı girilecek mücadelede hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Bölge haritası

Libya’nın UMH ordusu sözcüsü Kanunu: Türk askeri darbeci Hafter'e karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı
DÜNYA
Libya’nın UMH ordusu sözcüsü Kanunu: Türk askeri darbeci Hafter'e karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı

SERRAC’TAN KRİTİK TOPLANTI

Feyyaz el Serrac ve Trablus komutanları

Libya Başbakanı Feyyaz el Serrac da önceki gün Trablus’ta komutanlar ile bir araya geldi. Toplantıya Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, Orta Bölge Komutanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal katıldı Toplantıda, Sirte-Cufra bölgesine yönelik operasyonların seyri ve kurtarılan bölgelerde güvenliğin temin edilmesi konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, dost ülkelerle ortaklık programları kapsamında Libya ordusunun savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuşuldu.

ORTAK GÜÇ BİRİMİ KURULUYOR

  • Libya ordusu, Hafter’den kurtarılan bölgelerde “güvenliği sağlayacak” ve silahlı grupların eylemlerine son verecek “Ortak Güç” isimli yeni bir emniyet birimi kurulmasına karar verdi. Yeni güvenlik biriminin sorumluluk alanları “Libya’nın batı bölgesinde giriş-çıkış emniyetini tesis etmek, araç ve silah akışını kontrol ederek bunların varlığını güvence altına almak, yetkilendirilen bölgede yasaya karşı gelen grupların; tüm resmi ve özel binalar ile kamplardan tahliye etmek ve bu mekanları yetkili mercilere teslim etmek” şeklinde sıralandı.

Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
DÜNYA
Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında

Libya’ya insani harekat: Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak
DÜNYA
Libya’ya insani harekat: Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak
Abone Ol Google News
PKKya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

Süleyman Soylu: ​12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz.
Sirte için geri sayım

Sirte için geri sayım

​Operasyon için hazırlıklar son aşamada.
O bayrak baş köşede

O bayrak baş köşede

​Darbe gecesi son nefesini verirken bile elindeki bayrağı sıkıca tutuyordu.
En güzel cevap<br>sessiz devrimler

En güzel cevap
sessiz devrimler

​Ayasofya'nın açılışını eleştirenler bunları görmüyor.
Ermenistan<br>ateşle oynuyor

Ermenistan
ateşle oynuyor

​4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü.

Bataklık elması kaç lira?

Bataklık elması kaç lira?

​FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi.

Çocuk ticareti mi yapılıyor?

Çocuk ticareti mi yapılıyor?

​10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor.
Şehirlere<br>millet yolu

Şehirlere
millet yolu

​Bakan Karaismailoğlu yeni dijitalleşme sürecini Yeni Şafak'a anlattı.
Tel Abyad'da<br>engellendi

Tel Abyad'da
engellendi

​Hainler Türkiye'nin bir metropol şehrini kana bulayacaktı.
Dört can aldı

Dört can aldı

​Artvin'i sel ve heyelan vurdu.
Stratejik işbirliği<br>onay aşamasında

Stratejik işbirliği
onay aşamasında

​Çin-İran anlaşmasının 18 sayfalık taslak metni sızdı.
Kent yönetimini topa tuttu

Kent yönetimini topa tuttu

​"New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı."
Özür dilerim beceremedim

Özür dilerim beceremedim

​Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maç sonu konuştu.
İl Hıfzıssıhha Kurulu<br>karar verdi

İl Hıfzıssıhha Kurulu
karar verdi

​Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi.
Sanayide çarklar yeniden hızlandı: Türkiye verilerle Çin, ABD ve Almanya gibi devleri geride bıraktı
Ekonomi

Sanayide çarklar yeniden hızlandı: Türkiye verilerle Çin, ABD ve Almanya gibi devleri geride bıraktı

Sanayi üretimi mayısta yüzde 17,4 arttı. İtalya ve Fransa’dan sonra en hızlı toparlanan üçüncü ülke olan Türkiye, Çin gibi devleri geride bıraktı. Sanayide çarkların yeniden hızlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplamında da ciro endeksi yüzde 12,5 yükseldi” dedi.
Tatil ve hac olmadığı için kurban artacak: 5 milyon küçükbaş hayvan pazara indirilecek
Ekonomi

Tatil ve hac olmadığı için kurban artacak: 5 milyon küçükbaş hayvan pazara indirilecek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 3,5 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak ayrıldığını, talep olursa yetiştiricinin 5 milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara kurbanlık olarak indirebileceğini açıkladı.
Ermenistan ateşle oynuyor: 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü
Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor: 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü

Ermenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 km batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir kışkırtmaya imza attı. Ermeni askerleri havanlar ve top ateşiyle ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Misillemede bulunan Azerbaycan ordusu, Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. 30 Ermeni askeri öldü, ağır darbe yiyen Ermeni ordusu çekilmek zorunda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.