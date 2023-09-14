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Libya'daki selde iki baraj çökmüştü: Başbakan Dibeybe 'acil' diyerek talimat verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Daniel" fırtınası nedeniyle çöken Derne'deki iki barajla ilgili acil soruşturma açılması için talimat verdi. Dibeybe ayrıca yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini duyurdu.

Seren Som
07:49 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Libya'nın doğusu 10 Eylül günü vuran "Daniel" fırtınası, birçok kentte sel felaketine neden olmuştu. Felaketin üçüncü gününde can kaybının 6 bine yükseldiği belirtilmiş, on binlerce kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Sel felaketinin merkezi olan Derne'deki iki barajla ilgili Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den bir açıklama geldi.

Dibeybe, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdim"
ifadelerine yer verdi.

Eğitime 10 gün ara verildi

Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,
"Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım."
ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını söyledi.




#Libya
#Derne
#Sel
#Trablus
#Abdulhamid Dibeybe
#Daniel Fırtınası
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