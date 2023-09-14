Libya'daki selde iki baraj çökmüştü: Başbakan Dibeybe 'acil' diyerek talimat verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
Libya'nın doğusu 10 Eylül günü vuran "Daniel" fırtınası, birçok kentte sel felaketine neden olmuştu. Felaketin üçüncü gününde can kaybının 6 bine yükseldiği belirtilmiş, on binlerce kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.
Sel felaketinin merkezi olan Derne'deki iki barajla ilgili Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den bir açıklama geldi.
Eğitime 10 gün ara verildi
Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını söyledi.