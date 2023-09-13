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Libya Ulusal Birlik Hükümeti: Sel felaketinde 6 bin kişi öldü binlerce kişi kayıp

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, sel felaketiyle ilgili bilgi verdi.

13:03 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
En son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

En son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.


Bu sabah itibarıyla ölü sayısının 6 bini aştığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade eden Abdulvekil, rakamın selden etkilenen tüm bölgeler için verildiğini, en çok kaybın Derne kentinde kaydedildiğini aktardı.


Abdulvekil, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Libya'daki sel felaketi


Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi ajansı LANA, en son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.


Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.


Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.


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