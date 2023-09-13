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BM Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin

BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu. Yaşanan yıkım nedeniyle ölüm sayısı henüz doğrulanamadı.

Pınar Görgü
12:55 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

IOM Libya temsilciliği, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin rapor yayımladı. Buna göre, Daniel kasırgasından en çok Derne etkilenirken, burada yaşanan sel nedeniyle en 30 bin kişi yerinden oldu.



Beyda'da 3 bin, Bingazi'de 2 bin 85 ve El-Mehili​​​​​​​ kentinde ise 1000 kişinin seller nedeniyle yerinden olduğu belirlendi.


Derne'de yaşanan yıkım nedeniyle yollar kapanırken, bu durum insani yardımları da engelliyor.


Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yaşanan ölüm sayısı henüz doğrulanamadı.


Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.


Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.


Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkeler ve uluslararası kurumlara zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.


Ülkenin doğu bölgelerindeki yağışın 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.



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#göç
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