Libya tufanı: Can kaybı 6 bine yükseldi

Libya’da son 40 yılın en büyük sel felaketi ardında büyük yıkım bıraktı. Kuzeydoğu’da Akdeniz kıyısında bulunan Derne kenti, su baskınlarının etkisiyle yerle bir oldu. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da etkili olan Daniel Fırtınası’nın Libya’ya ulaştığı ve yağışların Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde felakete sebebiyet verdiği kaydedildi. Libya’nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanlığı, sel felaketinde yalnızca Derne’de 5 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin kaybolduğunu ve 20.000 kişinin de yerinden edildiğini açıkladı. Fırtına nedeniyle sekteye uğrayan internet erişimi ve haberleşmenin yeniden sağlandığı açıklandı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti son olarak sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.









METREKAREYE 400 MİLİMETRE YAĞIŞ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, kaydedilen yağış miktarının yaklaşık metrekare başına 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya’da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti. Hammude, afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililerle acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 60 milyon dinar (yaklaşık 12 milyon dolar) tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını bildirdi.





BARAJ SETLERİ YIKILDI İDDİASI

Yaklaşık 100 bin kişiye ev sahipliği yapan Derne’de Wadi adıyla anılan iki barajın setlerinin yıkılması sonucu, baraj sularının kente aktığı ve bu durumun can kaybının artmasında büyük pay sahibi olduğu ifade edildi. 2022 yılında yayımlanan bir raporda, Derne’deki barajların, 1959 yılındaki sel felaketi neticesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulduğu ortaya çıktı. Kentte ulaşımın sağlandığı iki köprü çökerken, yardım ekiplerinin bölgeye ulaşması güçleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının binaları yerinden söktüğü ve akıntılarda cansız bedenlerin sürüklendiği görüldü.





KENTE ULAŞAN YOLLAR YIKILDI

Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derne’de çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. “Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var” diyen Emdur, “Deniz yollarının acilen açılması gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise Libya’nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın destek için 6 bin polis görevlendirdiğini vurgulayan Hammude, selden etkilenen bölgelere su boşaltım ekipmanları, jeneratörler ve 45 şişme botu kapsayan 40 kamyonluk yardım gönderildiğini kaydetti. Hammude, hükümetin bazı okulları barınak olarak tahsis ettiğini ve çeşitli kurumlar aracılığıyla dağıtılmak üzere acil gıda ihtiyacı için 1 milyon dinar (yaklaşık 207 bin dolar) ayırdığını vurguladı. Ayrıca Sözcü, Acil durum komitesinin koordinasyonunda 53 kamyon, buldozerler ve sondaj makinelerinin de bulunduğu 10 ağır iş makinesinin Derne kentine doğru yola çıktığını duyurdu.





Türkiye seferber oldu

Sel felaketi yaşayan Libya’nın uluslararası yardım çağrısına Türkiye kayıtsız kalmadı. AFAD, Libya’ya gidecek yardımlarla ilgili planlamasını yaptı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 3 kargo uçağının 4’er saat arayla Libya’ya gitmesi planlandı. Dün 04.00’da kalkış yapan ilk uçakta 68 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botu yer aldı. 08.00’da hareket eden uçakta 90 arama kurtarma personeli, 12.00’da hareket eden uçakta ise 10 arama kurtarma personelinin yanı sıra 170 çadır, 20 jeneratör, bin yağmurluk, 600 battaniye, 500 çizme, 200 gıda kolisi, 200 hijyen kolisi ve 500 el feneri Libya’ya gönderildi.





TEYAKKUZA GEÇİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin olası felaketler karşısında deneyimli olduğunu ifade etti. Memiş, AFAD olarak dünyanın herhangi bir yerindeki felaketlere karşı her zaman hazır olduklarını kaydetti. Operasyonun, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kargo uçaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Memiş, “Sağlık Bakanlığımız, Emniyet, Jandarma, Kızılay’ımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu operasyonu birlikte yürüteceğiz. Türkiye’nin, Türk devletinin, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız” dedi.





ERDOĞAN: LİBYA HALKININ YANINDAYIZ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Libya halkına “geçmiş olsun” dileklerinden bulunan Erdoğan, “Türkiye, Libya halkının yanındadır” dedi. AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, “Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Libya’da yaşanan sel felaketinden dolayı “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.



