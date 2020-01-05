Dünya Libyaya düzenli ordu eğitimi
ORTADOĞU

Libya’ya düzenli ordu eğitimi

Mehmetçik’in Libya hazırlığı sürüyor. TSK, Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle birlikte hareket eden aşiretlerin koordinasyonunu sağlayacak ve üyelerine askeri eğitim verecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Libyalılar Türkiye’nin tezkere kararını sevinçle karşılarken, bir taraftan da darbeci Hafter’i protesto etti. Şehitler Meydanı’nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.
Libyalılar Türkiye’nin tezkere kararını sevinçle karşılarken, bir taraftan da darbeci Hafter’i protesto etti. Şehitler Meydanı’nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Türkiye, 108 yıl sonra yeniden Libya topraklarına gidecek. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya’ya konuşlanmak için hazırlıklara devam ediyor.

Libya ordusuna teknik destek ve eğitim verecek olan Türkiye, bölgenin yapısını da göz önünde bulunduracak. Libya’da çok parçalı aşiretler ve kabileler bulunuyor. Bu yapıların sayısı 10 binlerle ifade ediliyor. Ülkede her aşiret kendi güvenliğini kendisi sağlıyor. Türkiye, bu çok parçalı aşiret ve kabilelerle iletişim kuracak. Darbeci Hafter yanında yer alan aşiret ve kabileler Türkiye’nin tezkereyi kabul etmesinin ardından ‘cihat’ çağrısı yaptı. Aşiretler Meclisi yaptığı açıklamada Türkiye’nin Libya tezkeresini ‘işgal’ olarak tanımladı.

ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKIN

Türkiye de meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veren aşiret ve kabilelerle görüşecek. Ülkede istikrar için telkin turu yapacak olan Türkiye, bu aşiretlere “Ülkenizin bütünlüğüne sahip çıkın” diyecek. Türkiye, Trablus’un emniyetini sağlayacak sistemlerini kuracak, Libya halkının hak ve menfaatlerini korumak için kabile ve aşiretleri ikna edecek. Türkiye’nin Libya halkının barışını ve huzurunu tesis etmek için bölgeye gideceği anlatılacak.

KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Silahlı güce sahip olan aşiretler ve kabilelerin silahlı muhafızlarına eğitim verilecek. Aşiretlerin birbiri arasındaki koordinasyonunu sağlayacak olan Türkiye, böylelikle UMH’ye ait düzenli bir ordu kurulmasını sağlayacak. Türkiye, eğitimin yanı sıra bu yapılara teknik destek de verecek. Türkiye, kara, hava ve deniz araçlarının hibesinde Trablus hükümetine teknik destek sağlayacak.

Tüm taraflara müzakere çağrısı

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayının sonunda Tunus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan, Tunuslu muhatabı Said ile görüşmesinde, UMH’nin Libya’daki tek meşru yönetim olduğunu vurgulamıştı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Erdoğan ile görüşmesinden bir gün önce ülkeyi ziyaret eden Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu Temsilcileriyle bir araya gelmiş, Kartaca Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak bir bildiri yayınlanmıştı. “Barış İçin Tunus Bildirisi” ile Libya’daki siyasi krize uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde çözüm bulunması için Libyalı tüm taraflar müzakere masasına davet edilmişti. Libya’da çözümün ancak Libyalıların eliyle mümkün olduğu vurgulanan bildiride, “siyasi görüşü ve eğilimi ne olursa olsun hiçbir kesimin dışlanmaması” gerektiği kaydedilmişti. Libyalı temsilciler, Tunus Cumhurbaşkanı Said’in öncülüğünde ve bildiride belirlenen ilkeler doğrultusunda bir siyasi girişim başlatılması kararı almışlardı.

Askere Libya yolu açıldı
GÜNDEM
Askere Libya yolu açıldı
Süleymani Şehit demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
Trumptan İrana açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmirde korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafter'den hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.