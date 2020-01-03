Askere Libya yolu açıldı

Türk askerinin Libya’ya gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a izin veren tezkere TBMM’de kabul edildi. Olağanüstü toplanan Meclis, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek için Mehmetçiğin Libya’ya gitmesine onay verdi. Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren Dolmabahçe Mutabakatı’na anlam katacak intikal kararı, 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla Meclis’ten geçti. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’nin 339 sandalyesi bulunduğu ve salt çoğunluk yeterli olduğu için tezkerenin geçmesi şaşırtıcı olmadı. AK Parti’li 14 vekil mazeretleri nedeniyle oylamada yer almadı. MHP ise tam kadro Meclis’teydi. Muhalefet 61 fire verdi. Tezkereye BBP de destek verdi. Oylamada başını CHP’nin çektiği İYİ Parti, HDP ve SP ret oyu kullandı. Libya’da CIA devşirmesi darbeci General Hafter’e ‘seküler ve makul’ diyen CHP, tezkerenin Meclis’e sunulması ile birlikte Millet İttifakı’nın resmi ve gayriresmi ortaklarını markaja aldı. Kılıçdaroğlu’nun darbeci Hafter için yaptığı ikna turu son ana kadar kararını vermeyen İYİ Parti ve SP’de netice buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis oturumunda konuşmaları başından sonuna kadar takip etti.

KÖKLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR

İsmet Yılmaz

Meclis’te AK Parti adına konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, “Tezkerenin asıl amacı, Libya’da ateşkes ve istikrarın sağlanmasıdır. Tezkere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunarak siyasi çözüm için uygun ortamı oluşturacaktır” dedi. “Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya’da ateşkes ve barışın tesisine yardımcı olmak üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebine olumlu yanıt verilmesi ulusal çıkarlarımızla da uyumludur” diyen Yılmaz, tezkerenin adının geçmesinin bile bölgede farklı bir hava estirmeye yettiğini dile getirdi. Libya’nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye’ye ABD ambargosu sürecinde verdiği desteğin unutulamayacağını dile getiren Yılmaz, “İki devlet ve halk bugüne kadar ortak tarih bilinciyle hareket etmiştir. Libya’nın meşrû hükümeti ve halkı Türkiye’nin yardımını talep etmektedir. Türkiye Libya’ya destek olmalıdır. Libya’yla imzaladığımız anlaşmalar Türkiye’yi kendi kara sularıyla sınırlandırmaya çalışan, Antalya Körfezi’ne mahkum etmek isteyen Yunanistan’a ve onu destekleyen ülkelere karşı verilen önemli bir cevaptır. Bugüne kadar Trablus’u ele geçirmeye çalışan gayrimeşru güçlere destek verenler şimdi Libya’da siyasi bir çözümün olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyor. Sorunları torunlara havale etmemek için bizden bekleneni yapmalıyız. Misak-ı Milli sınırlarının güvenliği sınırların ötesinde başlar. Birilerine uzak gelebilir ama Libya deniz komşumuzdur” şeklinde konuştu.

REKLAM

SAHADA PERÇİNLENECEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Meclis’teki konuşmasında “Bu tezkereyle Akdeniz’de mavi vatanımızı koruyor, haklarımızın gasbedilmesini engelliyor, kardeş ülke Libya’nın istikrarına ve bölgesel barışa katkı yapıyoruz. Masada oluşan realite bu tezkereyle sahada da perçinlenecektir” dedi. Türkiye’nin Libya’ya savaşmak için değil, barışın tesisi ve meşrû hükümete destek için gideceğini hatırlatan Akçay, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakkının muhafazası, Libya’daki meşrû hükümetin varlığını devam ettirmesine, bu ülkenin güvenlik, istikrar ve huzura kavuşmasına bağlıdır” diye konuştu.

Onlar gibi ikiyüzlü mü olsaydık?

Emrullah İşler

Oylama öncesi Meclis’te söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye’nin bütün diplomatik girişimlerinin sonuçsuz kaldığını, uluslararası güçlerin saldırı altındaki meşrû hükümeti savunma adına hiçbir şey yapmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye, Libya Siyasi Anlaşmasının ortaya çıkardığı meşrû Ulusal Mutabakat Hükümetinin arkasındadır. Fakat uluslararası politikada büyük bir çifte standart uygulanıyor. Anlaşmaya destek veren ülkeler, anlaşmanın hayata geçirilmesi için adım atmıyor. Biz de onlar gibi iki yüzlü mü olsaydık? Onlar gibi çifte standart mı uygulasaydık? UMH uluslararası toplum tarafından tek ve meşrû hükümet olarak tanınmış ve bu anlaşma ikili yapıyı sona erdirmiştir. Bize Libya’da meşrû hükümet desteklenirken Suriye’de neden desteklenmediği soruluyor. Biz, Suriye’de Esed rejimine neden karşı çıktık? Yüz binlerce vatandaşını öldürdüğü ve halen de öldürmeye devam ettiği için karşı çıkıyoruz.”

GÜNDEM Libya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye tezkere için teşekkür etti

Umarım mesajı alırlar

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabındaki mesajında Oktay, TBMM’de kabul edilen tezkerenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek şunları yazdı: “Hükümet, Doğu Akdeniz’deki her adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır. Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya’nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya’da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar.”

Trablus sevindi

TBMM’nin tezkereye vize vermesiyle gözler bu izni kullanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz, kara ve hava unsurlarıyla Libya’da meşrû Trablus hükümetinin ayakta kalması için gerekli desteği sağlayacak. Milli Savunma Bakanlığı da bu konudaki çalışmaların tamamlandığını, istendiği takdirde intikale hazır olunduğunu bildirmişti. Erdoğan talimat verdiği andan itibaren Türk askeri, Afrika’da Osmanlı hakimiyetindeki son toprak parçası olan Libya’ya yeniden ayak basacak. Kararın ardından Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak teşekkürlerini bildirdi. Telefonda Seyyale’nin Çavuşoğlu’na, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini ilettiği öğrenildi.

DÜNYA Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu