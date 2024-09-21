Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı: Net tavır alın

İsrail'in Lübnan'a yönelik süregelen saldırılarını ve düşmanın işlediği katliamları durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Lübnan'ın diplomatik hareketliliğini yoğunlaştırmak için New York'a gitmeyi planlamıştım ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ışığında seyahatimden vazgeçme kararı aldım ve Dışişleri Bakanı (Abdullah Buhabib) ile istişare ve koordinasyon sonrasında bu dönemde acil dış diplomatik girişimler için ana başlıklar üzerinde anlaştık."