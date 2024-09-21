Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı: Net tavır alın

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği "dehşet verici katliamlar" karşısında net bir tutum almaya davet etti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı
İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.