Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

ORDUDAN AÇIKLAMA: SOKAKLARI BOŞALTIN

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin Et-Tayyuna- Badaro bölgesine geldiği sırada üzerlerine ateş açıldığı belirtildi.

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Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Bölgede devriyeler sürüyor.

'ATEŞ AÇACAĞIZ'

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

BAŞBAKAN MİKATİ'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

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BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

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OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Patlama öncesinde limandaki yangını izleyen bakıcı ve yanındaki üç küçük çocuğun, patlamayla beraber yaşadıkları şok kameraya yansıdı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken bakıcının çocukları korumaya çalıştığı görülüyor. BiP'te paylaş

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