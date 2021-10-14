Dünya Lübnanda Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı 5 ölü, 20 yaralı
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Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 5 kişinin öldüğü ve 20 yaralının bulunduğu bildirildi. Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Lübnanda Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı
Beyrut’ta gösteriler sırasında ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: 1 ölü 6 yaralı
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Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: 1 ölü 6 yaralı
Lübnan'da bir grup vatandaş, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi protesto için sokağa indiler. Protestocuların üzerine ateş açıldı. En az 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ORDUDAN AÇIKLAMA: SOKAKLARI BOŞALTIN

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin Et-Tayyuna- Badaro bölgesine geldiği sırada üzerlerine ateş açıldığı belirtildi.

Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Bölgede devriyeler sürüyor.
Bölgede devriyeler sürüyor.

'ATEŞ AÇACAĞIZ'

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.
Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

BAŞBAKAN MİKATİ'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
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Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Patlama öncesinde limandaki yangını izleyen bakıcı ve yanındaki üç küçük çocuğun, patlamayla beraber yaşadıkları şok kameraya yansıdı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken bakıcının çocukları korumaya çalıştığı görülüyor.

Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
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Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.


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