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Macaristan Başbakanı: İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek yok

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını ve bu nedenle NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek olmadığını belirtti.

08:40 . 26/09/2023 Salı
AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

Macaristan Parlamentosu'nda konuşan Orban, İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklamalarda bulundu.


"İsveç'in güvenliğini tehdit eden bir durum yok" diyen Orban, dolayısıyla üyeliğin onaylanması konusunda Macaristan'ın acelesi olmadığını kaydetti.


Ne olmuştu?


Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 14 Haziran'da Macar hükümetinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini, ancak son kararın Stockholm hükümetinin ülkesine yaptığı "hakaretleri" de dikkate alarak parlamentoya ait olduğunu belirtmişti.


Sürekli olarak İsveçli siyasetçilerin eleştirilerine, suçlamalarına ve iddialarına maruz kaldıklarını kaydeden Szijjarto, İsveç'in Macaristan hakkında "demokrasiye sahip olmadığı ve diktatörlük olacağı" suçlamalarını yönelttiğini anımsatmıştı.


Peter Szijjarto, bu tür eleştirilerin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamaları için geçerli bir sebep olduğunu dile getirmişti.


Budapeşte hükümeti, 28 Haziran'da, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunun sonbahara ertelendiğini bildirmişti.


Macaristan'da, muhalefet 31 Temmuz'da İsveç’in NATO'ya katılımını onaylamak için özel parlamento oturumunu başlatmıştı. İktidar partisi milletvekillerinin boykot ettikleri oturuma katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oylama yapılamamıştı.


#İsveç
#Macaristan
#NATO
43 dakika önce
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