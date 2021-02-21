Macron ve Tebbun sömürgecilik raporunu tartıştı: Cezayir-Fransa arasındaki sömürge dosyası tekrar açıldı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefonda görüştüğü bildirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dünkü görüşmede Macron'un, Cezayirli mevkidaşı ile, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi. Açıklamada, Macron ile Tebbun'un, Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Savaşı ve sömürgecilik tarihi raporunu tartıştığı kaydedildi. Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu. Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 20:29 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 20:50 AA