Dünya Macron ve Tebbun sömürgecilik raporunu tartıştı Cezayir-Fransa arasındaki sömürge dosyası tekrar açıldı
ORTADOĞU AVRUPA

Macron ve Tebbun sömürgecilik raporunu tartıştı: Cezayir-Fransa arasındaki sömürge dosyası tekrar açıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefonda görüştüğü bildirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dünkü görüşmede Macron'un, Cezayirli mevkidaşı ile, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi. Açıklamada, Macron ile Tebbun'un, Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Savaşı ve sömürgecilik tarihi raporunu tartıştığı kaydedildi. Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu. Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi AA
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dünkü görüşmede Macron'un, Cezayirli mevkidaşı ile, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Savaşı ve sömürgecilik tarihi raporu tartışıldı

  • Macron'un, Tebbun'a Cezayir'de yürürlüğe konulan reformlardan memnuniyet duyduğunu ilettiği ifade edilen açıklamada, iki liderin, Fransa ve Cezayir'deki salgın durumunu ele aldıkları kaydedildi. Açıklamada, Macron ile Tebbun'un, Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Savaşı ve sömürgecilik tarihi raporunu tartıştığı kaydedildi.

Cezayir'den 'Afrika'nın Sahel bölgesine asker gönderileceği' haberlerine yalanlama: Kaos amaçlanıyor
DÜNYA
Cezayir'den 'Afrika'nın Sahel bölgesine asker gönderileceği' haberlerine yalanlama: Kaos amaçlanıyor

İki ülke arasında sömürge dosyası

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1966 yılında sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Fransız gazeteci ülkesinin 130 yıl boyunca Cezayir'de yaptıklarını değerlendirdi: Tek kelimeyle utanç kaynağı
DÜNYA
Fransız gazeteci ülkesinin 130 yıl boyunca Cezayir'de yaptıklarını değerlendirdi: Tek kelimeyle utanç kaynağı

Macron özür dilemiyor

  • Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu. Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılandı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir Fransa'dan sömürge dönemine ait belgeleri istedi
DÜNYA
Cezayir Fransa'dan sömürge dönemine ait belgeleri istedi
  • Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var
OYNAT 02:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyorum da Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benle ne işin var? Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce Ruanda'nın hesabını ver, 100 binlerce insanı öldürdünüz' dedi.


Abone Ol Google News
Kadıköyde büyük kayıp

Kadıköy'de büyük kayıp

​Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de beşinci kez mağlup oldu.
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
PKK ile kol kolayız

'PKK ile kol kolayız'

​ABD'li komutanın paylaşımı kirli iş birliğini gözler önüne serdi.
Akdeniz'de petrol alarmı

Akdeniz'de petrol alarmı

​İsrail'de halka 'Plajlardan uzak durun' çağrısı yapıldı.
Malcolm X suikastı

Malcolm X suikastı

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.
Şenocak dönemi sona eriyor

Şenocak dönemi sona eriyor

​AK Parti İstanbul İl Başkanı aday olmayacağını duyurdu.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Vaka sayısında sevindiren gelişme.
Tel Aviv'de 'gizli' temas

Tel Aviv'de 'gizli' temas

​Mısır, İsrail'e beş yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.