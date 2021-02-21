Cezayir'den 'Afrika'nın Sahel bölgesine asker gönderileceği' haberlerine yalanlama: Kaos amaçlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyorum da Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benle ne işin var? Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce Ruanda'nın hesabını ver, 100 binlerce insanı öldürdünüz' dedi.