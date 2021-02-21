Dünya Cezayirden Afrikanın Sahel bölgesine asker gönderileceği haberlerine yalanlama Kaos amaçlanıyor
ORTADOĞU

Cezayir'den 'Afrika'nın Sahel bölgesine asker gönderileceği' haberlerine yalanlama: Kaos amaçlanıyor

Cezayir Savunma Bakanlığı, Fransa komutasındaki uluslararası askeri koalisyonun şemsiyesi altında Afrika'nın Sahel bölgesine asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, gayesi ülkenin istikrarını bozmak ve kaos oluşturmak olan kötü niyetli bu tür yanlış yorumların kati surette yalanlandığı kaydedildi. Cezayir ordusunun, faaliyetlerinde sadece Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve kanunların otoritesine boyun eğeceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cezayir Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Cezayir'in, Fransa'nın komutasındaki askeri koalisyon bünyesinde Sahel bölgesine asker göndermesi konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

"Söz konusu değil"

Açıklamada, "Cezayir ordusunun, G5 Sahel Ortak Gücü içindeki yabancı güçler şemsiyesi altında sınır ötesine asker göndermesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

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"Gaye, kaos oluşturmak"

  • Bakanlık açıklamasında, gayesi ülkenin istikrarını bozmak ve kaos oluşturmak olan kötü niyetli bu tür yanlış yorumların kati surette yalanlandığı kaydedildi. Cezayir ordusunun, faaliyetlerinde sadece Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve kanunların otoritesine boyun eğeceği vurgulandı.

Cezayir Savunma Bakanlığını harekete geçiren söz konusu haberler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 15-16 Şubat'ta düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, bölgedeki Fransız askeri varlığında yakın zamanda bir değişiklik olmayacağını ifade etmesinin ardından gündeme gelmişti.

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Operasyonda 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti

  • Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı. Operasyonda 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor

  • Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor. Cezayir'de, 7 Mayıs 2020'de, ordunun ülke dışında herhangi bir operasyona katılmasını engelleyen mevcut Anayasa'daki 29. maddesinde değişikliğe gidilmişti.

"Cezayir'in, diğer halkların meşru egemenliğine ve özgürlüğüne zarar vermemek için savaşa başvurmaktan imtina ettiğini ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba harcadığını" belirten mevcut madde, "Cezayir, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Birliği çerçevesinde, prensiplerine ve hedeflerine uygun olacak şekilde ülke dışındaki barışı koruma operasyonlarına katılabilir." ifadesinin eklemesiyle değiştirilmişti.

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