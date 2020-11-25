Cezayir’de FETÖ operasyonu

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Öncelik ekonomide

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önce duyurduğu reform sürecinde Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), TOBB, MÜSİAD ve TİM gibi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Hükümetin önümüzdeki dönemde atacağı adımlarda, iş dünyasının görüşlerini ve beklentilerini de dikkate alacağı belirtiliyor.