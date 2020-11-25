BAE’den Cezayir’e Türkiye tehdidi BAE’den Cezayir’e Türkiye tehdidi BAE, İsrail ile “normalleşme” adımlarını eleştirip, Libya’da Türkiye’den yana politika izleyen Cezayir’i tehdit etti. “Mağrip İstihbaratı” adlı sitenin haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed, bir mektup göndererek “siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulayabilecekleri”ni söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bu mektubu cevapsız bıraktı.

Hatice Saka 25 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 25 Kasım 2020, 05:46 Yeni Şafak