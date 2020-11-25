Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya BAEden Cezayire Türkiye tehdidi
ORTADOĞU

BAE’den Cezayir’e Türkiye tehdidi

BAE’den Cezayir’e Türkiye tehdidi

BAE, İsrail ile “normalleşme” adımlarını eleştirip, Libya’da Türkiye’den yana politika izleyen Cezayir’i tehdit etti. “Mağrip İstihbaratı” adlı sitenin haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed, bir mektup göndererek “siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulayabilecekleri”ni söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bu mektubu cevapsız bıraktı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed
Muhammed bin Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Cezayir’i tehdit etmiş. Fransa’da yayın yapan “Mağrip İstihbaratı” adlı haber sitesi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in tehdit dolu mektubunun ayrıntılarını yayınladı. Mektupta, Cezayir’in İsrail ile normalleşme konusundaki sert açıklamaları ve Libya konusunda Türkiye’den yana tutumu dolayısıyla siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği dile getirildi.

BAE’den Fransa’ya destek: Macron kesinlikle haklı, Avrupa ülkeleri Erdoğan’a karşı birlik olsun
DÜNYA
BAE’den Fransa’ya destek: Macron kesinlikle haklı, Avrupa ülkeleri Erdoğan’a karşı birlik olsun

CEVAP VERMEDİ

  • BAE, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un normalleşme konusundaki açıklamasına öfkesini gizlemezken; ayrıca, Cezayir’e üst düzey bir güvenlik yetkilisi aracılığıyla “düşmanca politikalardan rahatsızlık duyulduğu” mesajını iletti. Abu Dabi’nin geçtiğimiz Eylül ayında imzaladığı gizli mektubu, Tebbun yanıtsız bıraktı. Tebbun’un halihazırda zor ve karmaşık olan bölgesel sorunlar nedeniyle mektuba yanıt vermemeyi seçtiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

İsrail malları BAE’de!
DÜNYA
İsrail malları BAE’de!

NORMALLEŞME FURYASINA KATILMAM

  • İki ülke arasındaki gerginlik, Cezayir Cumhurbaşkanı’nın 20 Eylül’de İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkeleri hakkındaki açıklamalarının ardından zirveye ulaştı. Tebbun, ülkesinin “İsrail’le normalleşme furyasına katılmayacağını” söylemişti. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Ordadoğu sorunu çözülür” ifadelerini kullanmıştı. Siyasi analistler, Cezayir’in politikalarında herhangi değişiklik yapmamasının ardından BAE’nin karşı hamle olarak Batı Sahra’da konsolosluk açmaya karar verdiğine dikkat çekti. BAE, Batı Sahra’nın en büyük şehri olan Layun’da konsolosluk açarak bu unvana erişen ilk Arap ülkesi olmuştu.

8 gün önce Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
EKONOMİ
8 gün önce Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Abone Ol Google News
Aşı olanlar dikkat

Aşı olanlar dikkat

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'ten önemli uyarılar.
Yeni reformdönemi başlıyor

Yeni reform
dönemi başlıyor

İletişim Başkanı Altun değerlendirmelerde bulundu.
Gemiler teyakkuzda

Gemiler teyakkuzda

Benzer bir eylem icra edilebilir.
Kumpasçılar Yüce Divan’da

Kumpasçılar Yüce Divan’da

​Örgüt talimatıyla imza attıkları kararların hesabını verecekler.
Bahçeli'den sert çıkış

Bahçeli'den sert çıkış

'​Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı'ndan.'
BAE'den Cezayir'e <br>Türkiye tehdidi

BAE'den Cezayir'e
Türkiye tehdidi

​Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed mektup gönderdi.

Bu köye<br> muhtar dayanmıyor

Bu köye
muhtar dayanmıyor

​1,5 yılda beş muhtar değişti.

Öğrencilik yıllarını anlattı

Öğrencilik yıllarını anlattı

​TBMM Başkanı Şentop, İnstagram canlı yayınına katıldı.

Bu kez diş geçiremedik

Bu kez diş geçiremedik

Manchester'a deplasmanda farklı kaybettik.
Kahramanlar Kelbecer'de

Kahramanlar Kelbecer'de

​Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra ayak bastı.
CHP'li Salıcı'dan <br>tepki çeken hakaret

CHP'li Salıcı'dan
tepki çeken hakaret

​AK Partili Ayşe Keşir, anında cevap verdi.
Terfi sonuçları ilan edildi

Terfi sonuçları ilan edildi

​Sonuçlar HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.
Kritik telefon görüşmesi

Kritik telefon görüşmesi

​Erdoğan ve Putin görüşmesinde dikkat çeken başlıklar.
Antalya'da feci kaza

Antalya'da feci kaza

Hasta almaya giden ambulans ile cip çarpıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.