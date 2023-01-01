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Macron'u korku sardı: Fransız liderin Sisi ile yaptığı katliamı ifşa eden gazeteci gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2021 yılında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'ye yardım ederek yaptığı katliamı ortaya çıkaran gazeteci gözaltına alındı.

Semih Bozkuş
18:55 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ariane Lavrilleux

Ariane Lavrilleux

Fransa'nın geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya yaptığı yardımların ortaya çıkmasının ardından bir skandalı da Mısır'da gün yüzüne çıktı.

Fransa'nın 2021 yılında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'ye yardım ederek birçok insanın ölümüne ortak olduğu öğrenildi.

Söz konusu vahşeti ise Fransız gazeteci Ariane Lavrilleux ortaya çıkardı. Disclose gazetesi çalışanı Lavrilleux'un söz konusu ifşası ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tutuşturdu.

2021 yılında Fransa'nın Sisi'ye yardım ederek birçok insanın öldürüldüğünü ortaya çıkaran gazeteciye bu sabah polis baskın düzenledi.

Baskın sonucu Lavrilleux'un sabah saat 06.00 sularında gözaltına alındığı ve gazeteciye avukat verilmediğini öğrenildi.

Ariane Lavrilleux'a 'devlet sırrını yayarak istihbarat görevlilerini ifşa etme' suçlamasında bulunulduğu öğrenildi.

Öte yandan Lavrilleux'a yönelik operasyonun Fransız medyası tarafından görülmediği, yabancı bazı bağımsız medya kuruluşlarında yer verildiği görüldü.

#Disclose
#Ariane Lavrilleux
#Fransa Cumhurbaşkanı
#Emmanuel Macron
#Mısır Devlet Başkanı
#Abdülfettah Es-Sisi
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