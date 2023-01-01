Macron'u korku sardı: Fransız liderin Sisi ile yaptığı katliamı ifşa eden gazeteci gözaltına alındı

Fransa'nın geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya yaptığı yardımların ortaya çıkmasının ardından bir skandalı da Mısır'da gün yüzüne çıktı.

Fransa'nın 2021 yılında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'ye yardım ederek birçok insanın ölümüne ortak olduğu öğrenildi.

Söz konusu vahşeti ise Fransız gazeteci Ariane Lavrilleux ortaya çıkardı. Disclose gazetesi çalışanı Lavrilleux'un söz konusu ifşası ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tutuşturdu.

2021 yılında Fransa'nın Sisi'ye yardım ederek birçok insanın öldürüldüğünü ortaya çıkaran gazeteciye bu sabah polis baskın düzenledi.

Baskın sonucu Lavrilleux'un sabah saat 06.00 sularında gözaltına alındığı ve gazeteciye avukat verilmediğini öğrenildi.

Ariane Lavrilleux'a 'devlet sırrını yayarak istihbarat görevlilerini ifşa etme' suçlamasında bulunulduğu öğrenildi.