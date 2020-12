Malezya'da et firmasına sahte "helal" logosu kullanma suçlaması Malezya'da, ülkeye helal sertifikasız kaçak et sokulduğu iddialarına yönelik açılan soruşturmada bir et firması, sahte "helal" etiketi kullanmakla suçlandı. Firmaya ait araçlardaki helal logosunun meşru yollarla alındığını öne süren yöneticiler, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Haber Merkezi 30 Aralık 2020, 11:27 Son Güncelleme: 30 Aralık 2020, 11:38 AA