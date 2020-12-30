Malezya'da et firmasına sahte "helal" logosu kullanma suçlaması

Azerbaycan'da görevli Mehmetçik, işgalden kurtarılan bölgelerde mayınlı arazileri temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesinde Azerbaycan askerleriyle mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ilgili timlerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla Ağdam'da ekin arazileri ile yolları mayınlardan ve patlamamış mermilerden temizlediği bildirildi. Bakanlık, yapılan mayın arama faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı.